Le debrief Bourse du 10 juin : 3e séance de repli pour le CAC 40, le Nasdaq au plus haut...

Boursorama • 10/06/2020 à 18:13

Troisième séance de baisse d'affilée pour le CAC 40. On a joué la prudence aujourd'hui dans l'attente, ce soir, de la décision de politique monétaire de la Fed. Pas de surprise anticipée sur les taux mais on surveillera ses prévisions économiques de la banque centrale américaine. Résultat, l'indice français cède 0,82% vers les 5053 points et un petit volume : 3,6 milliards d'euros échangés.

Outre-Atlantique, le Dow Jones se replie également -0,87% à 17h45 alors que le Nasdaq, lui, est reparti à l'assaut du ciel. L'indice composite a touché un nouveau sommet à un peu plus de 10.028 points et profite de la bonne tenue de Nvidia (+7,5%) ou encore Amazon (+5,5%) et Apple (+5,6%).

Les GAFAM affichent actuellement une capitalisation combinée de 5.800 milliards de dollars, soit la moitié de la capitalisation du Nasdaq 100. Rajoutez Nvidia et Netflix et vous obtenez 6200 milliards, soit plus de deux fois le PIB de la France, impressionnant !

Valeurs en hausse

C'était bien pour Seb en tête des hausses du SBF 120. Le groupe de petit électroménager a annoncé avoir placé mardi avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d'euros, au taux de 1,375%

Ca roule aussi pour Trigano, l'action du spécialiste du camping-car progresse désormais de près de 30% sur un mois Soitec et Ubisoft sont également bien orientés

Sur le CAC 40 c'est Vivendi qui domine les progressions devant Worldline. Réunie hier à huis clos, l'assemblée générale du groupe de services de paiement a massivement approuvé les résolutions concernant le projet d'acquisition d'Ingenico.

Derrière, on retrouve Veolia. Morgan Stanley, passé de «pondération en ligne» à «surpondérer» sur le titre du groupe de services aux collectivités.

Valeurs en baisse

Nouvelles perturbations pour Air France-KLM qui décroche encore

Elior aussi n'était pas dans son assiette. En cause notamment, Bernstein passé de «performance en ligne» à «sous-performance» sur le titre avec un objectif de cours à 5,90 euros.

Elis et Klepierre complètent le tableau sur le SBF 120

Sur le CAC 40, Société Générale est lanterne rouge devant Accor, Engie et Michelin. Le groupe mis sous pression par Barclays passé de «surpondérer» à «pondération en ligne» tout en ayant relevé son objectif de cours de 90 à 105 euros.

Et puis sur le SRD toujours très volatil, Artmarket cède 14,2% après sa reprise de cotation en fanfare hier.

