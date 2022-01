Le debrief Bourse du 10 janvier : 3e séance de repli pour le CAC 40

information fournie par Boursorama • 10/01/2022 à 18:25

Bon et bien depuis la publication des minutes de la Fed mercredi dernier, quelque chose s'est bel et bien grippé sur les marchés. Le CAC 40 a rapidement basculé dans le rouge aujourd'hui, la baisse s'accentuant tout au long de la séance, pour une clôture à -1,44% vers les 7116 points et 3,7 milliards d'euros échangés

Outre-Atlantique, même son de cloche, avec à 17h45 un repli marqué du Dow Jones, -1,14% vers les 35.817 points et encore plus sévère pour le Nasdaq -1,8% vers les 14.663 pts, des valeurs technologiques toujours pénalisées par la hausse des taux alors que le 10 ans américain s'établit autour de 1,79%.

Valeurs en hausse

Ubisoft gagne la partie sur le SBF 120. L'éditeur de jeux vidéo a indirectement profité de l'annonce du rachat de Zynga par Take-Two pour 12,7 milliards de dollars. une offrte qui représente une prime de 64% par rapport au cours de clôture de Zynga de vendredi.

Derrière on retrouve OVH, Mercialys et Elis

Sur le CAC 40, c'est Orange qui arrive en tête. Selon Les Echos, Christel Heydemann serait la candidate préférée de Bruno Le Maire pour succéder à à Stéphane Richard à la tête de l'opérateur télécoms. Elle est actuellement administratrice du groupe, directrice de Schneider en Europe, et a passé quinze ans chez Alcatel-Lucent.

Le titre Thales était aussi à l'offensive alors que l'armée de l'Air a confié au groupe d'électronique et de défense la maîtrise d'oeuvre de l'entretien de tous les systèmes permettant de surveiller le ciel au-dessus de la France, un contrat d'une valeur de 1,5 milliard d'euros sur dix ans

Valeurs en baisse

Alors là c'est carrément un gros gadin. Le titre Atos cède près de 17% sur la séance, à 32,10 euros un plus-bas de près de dix ans. Et pour cause, le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires annuel non audité de l'ordre de 10,8 milliards d'euros, en baisse d'environ 2,4% à taux de change constants, alors qu'il avait dit tabler sur des recettes stables. La marge opérationnelle ressort à environ 4%, contre un objectif de l'ordre de 6%. Du pain sur la planche pour le nouveau directeur général, Rodolphe Belmer, qui a pris ses fonctions la semaine dernière.

La biotech Valneva n'est pas vaccinée contre la baisse : -7,2% aujourd'hui et près de -35% depuis le début de l'année

Sur le CAC 40, la tech aussi souffre à l'image de Worldline. Hermès enregistre une 3e séance dans le rouge, derrière Schneider et devant Eurofins Scientific.

LG (redaction@boursorama.fr)