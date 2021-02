Le debrief Bourse du 10 février : séance sans relief pour un CAC 40 qui finit à -0,36%

Boursorama • 10/02/2021 à 18:08

Drôle de séance aujourd'hui, le CAC 40 a ouvert en hausse avant de perdre du terrain et de voisiner une bonne partie de la journée son point d'équilibre pour finir sur un repli de 0,36% vers les 5671 points.

Outre-Atlantique, c'est un peu la même ambiance, après une ouverture dans le vert qui a permis de battre de nouveaux records, le vent a tourné et le Dow jones se replie de 0,11% à 17h45 vers les 31341 points quand le Nasdaq recule un peu plus nettement de 0,58% vers les 13927 points.

Valeurs en hausse

Après son interruption de cotation hier, c'est Natixis qui domine les hausses du SBF 120. Sa maison mère BPCE a annoncé le dépôt d'une offre publique visant le solde du capital de sa filiale (29,3%), qu'elle veut retirer de la Bourse. Le tout au prix de 4 euros par action. Pour rappel, Natixis avait été introduit en Bourse à 19,55 euros par titre en 2006.

Sinon, ça va toujours nickel pour Eramet qui signe une quatrième séance de hausse consécutive, gagnant près de 6% aujourd'hui...

Derrière, les titres des foncières Unbail-Rodamco-Westfield et Klépierre bondissent à nouveau.

Sur le CAC 40, on retrouve Société Générale derrière Unibail-Rodamco-Westfield. La banque a publié un bénéfice net part du groupe de 470 millions d'euros, en baisse de 28,1% au quatrième trimestre. C'est mieux qu'attendu par les analystes, grâce entre autres à un coût du risque moins élevé qu'anticipé. Mieux Société Générale est optimiste pour la suite tablant sur une poursuite du rebond entamé au second semestre 2020. Elle entraine BNP Paribas dans son sillage...

A noter enfin la progression de 24% de Genfit. La biotech a publié dans le Journal of Hepatology des résultats positifs de son essai clinique de Phase 2, évaluant elafibranor chez des patients atteints de cholangite biliaire primitive.

Valeurs en baisse

Partie compliquée pour Ubisoft, malgré un 3e trimestre supérieur aux attentes, l'éditeur de jeux vidéo a déçu sur ses prévisions sur l'exercice en cours. Il table dorénavant sur un chiffre d'affaires compris entre 2,22 et 2,28 milliards d'euros pour un ROC entre 450/500 millions.

Sur le SBF 120, STMicro Casino Guichard et Elior sont également mal orientés

Sur le CAC 40 en plus de STMicro et Alstom on retrouve Air Liquide, un traitement qu'on pourra trouver injuste alors que le leader des gaz industriels a publié des résultats 2020 supérieurs aux attentes marqués notamment par un résultat opérationnel courant en progression de 3,6%, à 3,79 milliards d'euros. Le groupe a également propose le versement d'un dividende de 2,75 euros par action au titre de 2020, en hausse de 1,9%, et a d'attribuer à ses actionnaires une action gratuite pour 10 actions détenues, une attribution envisagée pour juin 2022. Pour 2021, le groupe s'est dit confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et son résultat net récurrent à changes constants.

LG (redaction@boursorama.fr)