information fournie par France 24 • 13/07/2024 à 16:17

Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé vendredi le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) pour un an, soit jusqu'au 15 juillet 2025. En adoptant à l'unanimité la résolution 2743, il a demandé à toutes les parties prenantes haïtiennes de mettre en place d'urgence un conseil électoral provisoire et de parvenir à un accord sur une feuille de route pour les élections qui soit durable, assortie d'un calendrier et acceptée par tous.