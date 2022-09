Le concours Africa Fashion Up célèbre le potentiel du nouveau style africain

information fournie par France 24 • 23/09/2022 à 12:24

Initié par l’ex-mannequin vedette Valérie Ka, l’événement Africa Fashion Up met en lumière la créativité africaine pour aborder les enjeux économiques, culturels et sociaux du continent. Les lauréats, venus de Côte d’Ivoire, du Maroc, d’Afrique du Sud, du Kenya et du Congo-Brazzaville, seront "mentorés" par Balenciaga et l’école de commerce HEC. Gagnants ex aequo du concours : le fougueux Sud-Africain Jacques Bam et le serein Kényan Muyishime Edi Patrick.