"le concept strategique" de l'OTAN : la Chine est evoquee comme presentant des defis sytemiques

information fournie par France 24 • 15/07/2024 à 02:47

Les dirigeants de l'Otan se sont également dits inquiets de l'aide apportée par la Chine à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Ils ont évoqué ce sujet lors d'une réunion jeudi avec leurs partenaires d'Asie-Pacifique. Dans une déclaration inhabituelle, les Alliés ont fait part de leurs "profondes préoccupations", dénonçant le "rôle décisif" de la Chine aux côtés de la Russie, depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. L'Otan accuse la Chine de fournir des équipements à double usage, civil et militaire, à la Russie, comme des micro-processeurs, lui permettant ensuite de fabriquer des armes contre Kiev. Décryptage avec Mathieu Droin, chercheur invité dans le cadre du programme Europe, Russie et Eurasie du Center for Strategic and International Studies (CSIS), spécialisé dans les questions de sécurité et de défense transatlantiques et européennes.