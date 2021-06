France 24 • 04/06/2021 à 14:59

La pandémie de Covid-19 a renforcé la conviction des Européens qu'il fallait agir plus vite et plus fort contre le réchauffement climatique. Mais leurs dirigeants sont-ils capables de s'entendre sur un tournant vert majeur ? L'Union européenne affiche de nouvelles ambitions pour viser la neutralité climatique en 2050. Il lui faut réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici dix ans.