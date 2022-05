Le cassis, l'autre trésor de Bourgogne

information fournie par France 24 • 17/05/2022 à 13:44

La vigne n'est pas la seule spécialité de la Bourgogne. Un petit fruit noir fait aussi le bonheur des Bourguignons : le cassis. Cette précieuse baie est le véritable or noir des producteurs de liqueurs. Mais son utilisation est bien plus large ! Le cassis sa savoure dans les grands restaurants où il est cuisiné à toutes les sauces. Le petit fruit noir entre aussi dans la fabrication de certains parfums et de produits cosmétiques, dont la vente est en pleine expansion. Un reportage au cœur de la filière du cassis en Bourgogne, à la rencontre de producteurs, de restaurateurs et de liquoristes.