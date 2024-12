information fournie par France 24 • 19/12/2024 à 23:16

Selon Donald Trump, de nombreux Canadiens aimeraient que leur pays devienne le 51ème État américain. Une "excellente idée" selon le futur président, qui menace d'imposer des droits de douane de 25% si Ottawa ne lutte pas davantage contre la drogue et l'immigration illégale. Info Intox essaye de savoir si ce scénario est techniquement possible. Il reste en tout cas complètement improbable, d'autant plus qu'un récent sondage montre que les Canadiens ne le souhaitent absolument pas.