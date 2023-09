Le "blocage en oméga" : un phénomène météo amplifié par le dérèglement climatique

information fournie par France 24 • 15/09/2023 à 15:36

Le dôme de chaleur sur le centre ouest de l'Europe et les tempête sur la péninsule ibérique à l'ouest et la Grèce, la Bulgarie et la Turquie à l'est dessinent ce que les météorologue appellent un "blocage en oméga". Un phénomène météorologique connu mais amplifié par le dérèglement climatique.

Audrey Racine revient aussi sur la grave sécheresse que traverse Mayotte. Le département français manque d'eau et malgré les coupures, les réservoirs pourraient être complètement à sec à la fin du mois de septembre.