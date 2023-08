information fournie par France 24 • 30/08/2023 à 11:55

Les récoltes de blé devraient être suffisantes cette année, ce qui signifie que la compétition entre les principaux producteurs et exportateurs mondiaux risque de se durcir. La France pourrait même y perdre des parts de marché et donc en subir le contrecoup diplomatique. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Arthur Portier, consultant sénior chez Agritel, un cabinet expert sur les questions agricoles et agroalimentaires.