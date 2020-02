Le Banquet de Platon en BD, festin de Coco et de Raphaël Enthoven

France 24 • 14/02/2020 à 10:48

Premières s'intéresse cette semaine à la première bande-dessinée de Coco, dessinatrice de Charlie-Hebdo, et de l'écrivain et philosophe Raphaël Enthoven". Ils adaptent ensemble le célèbre "Banquet" de Platon, aux Arènes, mêlant amour, sexe, et beauté. C'est dôle et plein d'esprit. Pour France 24, ils nous disent tout de ce célèbre festin qui, autour de Socrate, Alcibiade, Aristophane et les autres a posé quelques uns des fondamentaux de la philosophie.