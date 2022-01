Lazare Eloundou Assomo veut valoriser les trésors du continent africain

information fournie par France 24 • 19/01/2022 à 20:13

C'est un homme de terrain autant qu'un habitué des plaidoyers pour la protection du patrimoine auprès des gouvernements. Nommé Directeur du Patrimoine mondial de l'UNESCO en décembre dernier, Lazare Eloundou Assomo est bien décidé à faire inscrire de nouveaux sites du continent sur la liste des trésors de l'Humanité. Premier Africain à occuper ce poste, il a contribué à la création du Fonds pour le patrimoine mondial africain et coordonné plusieurs projets de restauration et de reconstruction, notamment des mausolées de Tombouctou. Alors que l'année 2022 marque la célébration du cinquantenaire de la Convention du patrimoine mondial, il fait le bilan et nous explique quels sont les défis pour l'avenir.