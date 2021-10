Lauriano do Rego - Sommet Afrique-France :"un sommet sans tabous à l'écoute de la société civile"

information fournie par France 24 • 04/10/2021 à 22:04

Il est l'homme qui a l'oreille d'Emmanuel Macron lorsqu'il s'agit d'Afrique. Wilfrid Lauriano do Rego, Coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique, nous explique les objectifs du Nouveau Sommet Afrique-France qui se tiendra à Montpellier le 8 octobre et la façon dont le chef de l'état français entend redéfinir les relations entre l'Hexagone et le continent. Aucun chef d'état n'est invité à participer à ce rendez-vous. Une première. Selon lui, "le président Emmanuel Macron a voulu embarquer la société civile dans une nouvelle relation avec l'Afrique."