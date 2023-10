information fournie par France 24 • 03/10/2023 à 19:05

Laure Lavalette, députée du Var et porte-parole du groupe Rassemblement national à l'Assemblée est l’invitée de "Mardi politique". Roselyne Febvre et Frédéric Rivière interrogent l'élue sur la fin de vie, la création de brigades de gendarmerie, la lutte contre l’insécurité et la situation dans le Haut-Karabakh.