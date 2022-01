information fournie par France 24 • 06/01/2022 à 11:15

En Italie, sur les hauteurs de Rome, la villa Médicis se fait le témoin de siècles d'arts et d'histoire partagés. Un lieu où les cultures s'échangent et infusent... Le palais renaissance nous a exceptionnellement ouvert ses portes. Visite guidée de ce lieu mythique avec les pensionnaires de la villa. Un reportage signé Xavier Chemisseur et Luke Brown.