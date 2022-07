information fournie par France 24 • 21/07/2022 à 17:49

C'est un ingrédient essentiel dans l'alimentation en Tunisie. Le blé. Plus de la moitié provient d'Ukraine. Compte tenu de la guerre, la céréale vient à manquer, les prix flambent. Résultat : le pays se tourne vers l'autoproduction. Mais la crise financière et politique complique la donne. Reportage France 24 signé Lilia Blaise et Hamdi Tlili.