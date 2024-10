information fournie par France 24 • 07/10/2024 à 16:23

Un an après les attaques meurtrières du 7 octobre 2023, la société israélienne se retrouve à un carrefour. Marquée par des pertes humaines sans précédent et des traumatismes profonds, elle fait face à de nombreux défis : renforcer l’unité nationale, surmonter les divisions internes, et répondre aux questions de sécurité et de gouvernance. Les explications de Daniel Haïk, journaliste franco-israélien et analyste politique pour la chaîne I24 News