La série "Soprano : à la vie à la mort" retrace le brillant parcours du rappeur

information fournie par France 24 • 10/06/2022 à 16:48

"À l'Affiche" reçoit le rappeur Soprano et son acolyte de longue date Mateo, à l'occasion de la sortie, le 15 juin, de la série documentaire "Soprano : à la vie, à la mort". Elle retrace le parcours d'une bande d'amis issus des quartiers défavorisés de Marseille qui va connaitre le succès, jusqu'à remplir les plus grands stades de France. Diffusée sur Disney +, on y voit les moments clés dans la carrière de Soprano. Il revient sur cette ascension musicale impressionnante avec Clovis Casali.