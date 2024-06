La révolution du mycélium : comment exploiter le pouvoir des champignons

information fournie par France 24 • 19/06/2024 à 15:41

Et si l’avenir de notre planète ne tenait qu’aux champignons et particulièrement au mycélium ? Ce réseau souterrain de filaments soutient des écosystèmes entiers en recyclant les nutriments et en connectant les plantes entres elles. Il est l'architecte du monde naturel et déjà à l'origine de nombreux produits de base, tels que le vin, le chocolat et la pénicilline. Aujourd’hui, les scientifiques continuent à découvrir de nouvelles applications dans tous les domaines, de l'architecture à la santé, en passant par l'agriculture.