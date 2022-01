La rentrée sous Omicron : incertitude en Europe

information fournie par France 24 • 03/01/2022 à 20:10

Une rentrée sous Omicron. Le variant du Covid-19 est désormais majoritaire dans la plupart des pays européens. Probablement plus contagieux que le variant Delta, Omicroncontraint les gouvernements à réorganiser les modes de travail et de scolarité. En France, lapériodede quarantainepour les cas positifs estallégéepour ne pas mettre le pays à l'arrêt. Les personnes cas contacts avec un schéma vaccinal complet ne seront plus soumises à l'isolement mais devront limiter les interactions.