information fournie par France 24 • 04/03/2022 à 16:54

L'artiste plasticienne Zineb Sedira vit à Londres et travaille entre Alger, Londres et Paris. À travers son œuvre, elle s'intéresse à la mémoire et aux identités. Elle a été choisie pour représenter la France pour la 59e Biennale de Venise (23 avril - 27 novembre 2022). Elle évoque l’installation cinématographique qu’elle a imaginée pour le Pavillon français, intitulée "Les rêves n’ont pas de titre".