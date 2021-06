"La pandémie a été une nouvelle opportunité pour les cybercriminels"

France 24 • 10/06/2021 à 17:32

La pandémie de Covid-19 a donné naissance à une nouvelle vague de hackers, auteurs d'attaques par phishing et autres escrocs en ligne. Leurs cibles : des entreprises et des collectivités territoriales, mais aussi des services de santé et des hôpitaux. L'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) recense quatre fois plus de cyberattaques en un an, dans son rapport publié jeudi 10 juin. Comment faire face à ces nouvelles attaques et comment se prémunir des rançongiciels ? Le point avec Loïc Guezo, secrétaire général du Clusil et expert en cybersécurité.