La nouvelle Commission s’attaque au climat : le Pacte vert aux oubliettes ?

information fournie par France 24 • 13/12/2024 à 11:49

Alors que la Commission "von der Leyen 2" entre en fonction, après avoir été validée par le Parlement européen, elle a dévoilé son plan pour ses cent premiers jours, avec deux priorités : le Pacte pour une industrie propre et une simplification administrative. Mais qu’en est-il des ambitions environnementales de cet exécutif qui penche plus que jamais à droite ? Le Pacte vert, initié par la présidente de la Commission il y a cinq ans pour atteindre la neutralité carbone en 2050, va-t-il être détricoté ? Ursula von der Leyen assure que non.