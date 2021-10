information fournie par France 24 • 08/10/2021 à 17:55

Venus de tout le continent, de jeunes Africains ont exprimé sans fard vendredi leurs attentes et frustrations sur la démocratie et la relation avec la France, interpellant directement le président Emmanuel Macron lors d'un sommet inédit à Montpellier (sud) qui privilégiait la parole de la société civile. Elisabeth Moreno, ministre à l'Égalité des genres, à la Diversité et à l'Égalité des chances prend la parole lors de ce sommet.