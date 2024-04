information fournie par France 24 • 24/04/2024 à 16:09

À Athènes, le ciel est devenu orange à cause d'une brume de poussière venue du Sahara. C'est la troisième fois qu'un nuage de sable s'abat sur la Grèce depuis le mois de mars. Mais celui-ci est le plus dense et le plus important. Sujet France 2