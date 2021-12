information fournie par France 24 • 01/12/2021 à 07:47

A la Une de la presse, ce mercredi 1er décembre, les réactions à l’officialisation, hier, de la candidature à la présidentielle française du polémiste d’extrême-droite Eric Zemmour. Une annonce qui est intervenue le même jour que la panthéanisation de Joséphine Baker, et le dernier débat entre les cinq candidats du parti Les Républicains à la présidentielle. Et Angela Merkel et Nina Hagen.