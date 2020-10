La Fondation BJKD soutient l'art et la culture africaine

France 24 • 19/10/2020 à 16:24

Amobé Mévégué accueille Dominique Mobioh Ezouah, chargée de communication du Prix de la Fondation Bénédicte Janine Kacou Diagou, dont la troisième édition a consacré Sara Coulibaly, fondatrice des poupées africaines Naimadolls. À découvrir aussi dans ce numéro de "À l"Affiche", les Ivoiriennes MULA et Sagui L, belles promesses musicales féminines, et notre coup de cœur de la semaine, Lous and the Yakuza avec son nouveau single "Tout est gore".