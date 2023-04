information fournie par France 24 • 07/04/2023 à 08:19

La Finlande a rejoint officiellement l’Otan ce mardi 4 avril, soit un peu plus d’un an après l’invasion russe en Ukraine. Selon Guillaume Lasconjarias, historien militaire, professeur à Paris-Sorbonne, invité de France 24, "le process d’adhésion de la Finlande et potentiellement celui de la Suède auront été les plus rapides de l’histoire contemporaine de l’Otan." Explications.