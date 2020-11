La démocratie féministe, "ce n'est pas les femmes contre les hommes", selon Marie-Cécile Naves

France 24 • 13/11/2020 à 14:54

Et si le féminisme permettait de réinventer le pouvoir et la démocratie à travers le monde ? C'est le postulat de notre invitée cette semaine, Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS (l'Institut de relations internationales et stratégique). Dans son ouvrage "La démocratie féministe - Réinventer le pouvoir", elle oppose notamment les régimes populistes qui surexploitent les ressources naturelles et humaines de la planète, à une gouvernance plus solidaire et respectueuse des différences.