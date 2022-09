information fournie par France 24 • 27/09/2022 à 15:47

En Chine, après des années de croissance frénétique, le secteur immobilier est en crise. Les plus grands promoteurs croulent sous des dettes colossales. Faute d'argent, la construction de centaines d'immeubles s'arrête pendant des mois, voire des années. Les petits propriétaires de ces appartements non livrés sont à bout et certains n'ont plus d'autre choix que d'emménager dans des logements inachevés. Reportage.