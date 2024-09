information fournie par France 24 • 25/09/2024 à 16:36

La Chine, via son ministère de la Défense, lequel communique rarement sur ce type de lancements, a annoncé mercredi avoir effectué un rare essai de missile balistique intercontinental "transportant une ogive factice d'entraînement". Ce lancement survient dans un contexte de rivalité sino-américaine dans le Pacifique, de tensions entre Pékin et Manille en mer de Chine méridionale, et d’hostilité entre les autorités chinoises et celles de Taïwan.