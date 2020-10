France 24 • 30/10/2020 à 17:17

Cette semaine, direction l'est de l'Europe, vers des grands voisins qui inquiètent au plus haut point l'Union européenne : la Russie de Vladimir Poutine et la Biélorussie d'Alexandre Loukachenko. Face aux dérives autocratiques et aux tentatives d'ingérences dans les démocraties européennes, les 27 ont décidé de sanctions à l'encontre de hauts dignitaires des deux régimes. Mais est-ce suffisant pour changer la donne ?