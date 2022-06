L'Ukraine, un pays à reconstruire : le défi colossal des autorités

information fournie par France 24 • 16/06/2022 à 15:11

Alors que les combats font toujours rage en Ukraine, les habitants de la région de Kiev, désertée par les Russes il y a deux mois et demi, ont commencé sa reconstruction. Les bombardements, les affrontements ont détruit des maisons, des immeubles, des routes, des ponts. Le montant des dommages, tous bâtiments confondus, est estimé, pour le moment, par le gouvernement ukrainien à plus de 100 milliards de dollars. Reportage de nos envoyés spéciaux Pauline Godart, Catherine Norris Trent et Wassim Daly.