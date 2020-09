L'Ukraine et la Pologne, terres de refuge pour les opposants biélorusses

France 24 • 09/09/2020 à 11:27

Il y a un mois, Alexandre Loukachenko proclamait sa sixième victoire à la présidentielle en Biélorussie, avec plus de 80% des voix. Face aux accusations de fraude, l'opposition s'est mobilisée pour contester les résultats dans la rue. Mais les manifestations étant réprimées par la force, et face aux menaces à leur encontre, de nombreux dissidents ont préféré fuir vers les pays voisins. Nos correspondants en Ukraine et en Pologne sont allés à leur rencontre : opposants de longue date, victimes de brutalité policière et policiers ou fonctionnaires ayant changé de camp.