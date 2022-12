information fournie par France 24 • 16/12/2022 à 11:47

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se sont accordés jeudi sur une aide de 18 milliards d'euros à l'Ukraine pour 2023 et de nouvelles sanctions contre la Russie, tandis que le bloc continue de discuter du plafonnement des prix du gaz et du soutien à apporter à l'industrie européenne.