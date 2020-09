L'Ubuntu, leçons de sagesse africaine à portée universelle avec Mungi Ngomane

France 24 • 07/09/2020 à 10:25

Ubuntu vient de la langue Xhosa. Ce mot désigne à l'origine une philosophie sud-africaine qui résume nos aspirations quant à un bien-être et à un bien-vivre, ensemble. Ce terme incarne la croyance en un lien humain universel : "Je suis parce que tu es". Un lien profond et sincère, qui pousse à respecter chaque être humain, comme part essentielle de notre propre humanité. On en parle avec Mungi Ngomane, petite fille de l'archevêque Desmond Tutu, marraine de la "Tutu Foundation UK" et auteure d'un ouvrage sur le sujet : "Ubuntu, je suis car tu es, leçons de sagesse africaine".