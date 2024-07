L'ONU alerte sur l'impact "de plus en plus grave" des nouvelles technologies sur l'environnement

information fournie par France 24 • 11/07/2024 à 10:51

Dans un rapport publié mercredi, l’'ONU met en garde sur les dommages "de plus en plus grave" de l'économie numérique sur l'environnement. Le secteur génère plus d’émissions de carbone que le secteur aérien ! Et avec l'intelligence artificielle, qui nécessite des centres de données de plus en plus gourmands en électricité, cela ne fera que croître. L’impact est également très important sur la consommation d’eau ou de minéraux essentiels. La Cnuced, l’agence de l’ONU pour le commerce et le développement, appelle les entreprises et les Etats à se saisir du problème. Décryptage.