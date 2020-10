Boursorama • 06/10/2020 à 13:35

ESG, ISR, RSE: des sigles que l'on entend de plus en plus, sans toujours en comprendre le sens et la portée. En quoi les données extra-financières apportent de la valeur dans la gestion de mon épargne ? Mode d'emploi avec Alain Pitous, Directeur de la Finance Responsable chez OFI AM.