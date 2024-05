L'intelligence artificielle modélise le fonctionnement du vivant

information fournie par France 24 • 10/05/2024 à 15:05

L'intelligence artificielle s'invite partout, y compris dans la visualisation du vivant. Google Deepmind et Isomorphic Labs viennent de publier un outil de recherche permettant de modéliser les structures et interactions des protéines, de l’ADN, de l’ARN et d’autres molécules. Baptisé AlphaFold 3, ce logiciel promet de simplifier la vie des scientifiques, qui peuvent s'en servir pour mettre au point de nouveaux médicaments et mieux connaître et protéger la nature. L’université de Portsmouth s’en est ainsi servie pour plancher sur des enzymes capables de digérer les microplastiques.