L'Inde est-elle un substitut à la Chine ?

information fournie par Ecorama • 27/07/2023 à 10:00

Pour des raisons politiques et géopolitiques, la Chine est devenue problématique. Les entreprises ont donc la volonté d'une diversification des fournisseurs et des chaînes de valeurs. L'Inde aura-t-elle la capacité de remplacer la Chine ? Quels sont ses atouts et ses handicaps ? L'analyse de Patrick Artus, conseiller économique de Natixis. Ecorama du 27 juillet 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com