L’inceste, de "l’interdit fondamental" à un phénomène de société

information fournie par France 24 • 21/10/2022 à 18:28

Les chiffres font froid dans le dos : en France, une personne sur dix a été victime d’inceste et 160 000 enfants subissent chaque année ces violences sexuelles dans le cadre familial. De quoi battre en brèche la notion de "l’interdit fondamental" formulée par l’anthropologue Claude Lévi-Strauss pour évoquer, bien plus, un phénomène de société. Pour la journaliste Iris Brey, qui a coécrit et codirigé l’ouvrage "La Culture de l’inceste" (éd. du Seuil), l’inceste est en réalité une des manifestations du système de domination patriarcal. L’artiste Mai Lan Chapiron, abusée par son grand-père, revient sur la silenciation des victimes et évoque l’outil de prévention qu’elle a mis au point pour aider les enfants à comprendre et savoir comment et à qui se confier.