France 24 • 17/08/2020 à 22:36

La star du coupé-décalé DJ Arafat est décédée il y a un an, le 12 août 2019. Ses fans ne l'ont pas oublié et célèbrent sa mémoire dans les rues d'Abidjan. Décryptage sur l'héritage de DJ Arafat avec Juliette Fievet, présentatrice et productrice de "Légendes urbaines", qui a connu l"artiste.