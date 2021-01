France 24 • 06/01/2021 à 07:39

A la Une de la presse, ce mercredi 6 janvier, la bataille des sénatoriales en Géorgie, et la certification des résultats de la présidentielle aux Etats-Unis. La Chine qui s'amuse de la foire d'empoigne américaine, tout en intensifiant la pression sur Hong-Kong et Taïwan. L'Europe de plus en plus claquemurée face au Covid-19. Une histoire de solidarité et une histoire d'amour... peut-être finissante.