"L'enjeu énorme" en Libye : "sauver les vivants", fournir l'aide humanitaire pour 250,000+ habitants

information fournie par France 24 • 18/09/2023 à 16:34

Une semaine après les inondations dévastatrices qui ont fait des milliers de morts dans la ville libyenne de Derna, secouristes locaux et étrangers s'activent dimanche à rechercher les corps de milliers d'autres personnes toujours portées disparues. Dans cette ville de 100.000 habitants bordant la Méditerranée dans l'est du pays, le désastre a laissé un paysage de désolation. Pour une analyse approfondie de la situation "chaotique" et "l'enjeu majeur" des secouristes, Elisabeth Allain de FRANCE 24 reçoit Olivier Routeau, Directeur des opérations, Première Urgence Internationale (PUI).