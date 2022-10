L'enjeu crucial des matériaux critiques : la France et l'Europe face au défi de la souveraineté

information fournie par France 24 • 11/10/2022 à 16:42

Entre pénurie et embargo, les matières premières minérales sont devenues un enjeu de sécurité et de souveraineté. Les dernières crises sanitaires, économiques et politiques ont montré l'urgence pour les États d'y faire face. La France, et plus largement l'Europe, tardent à réagir. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Victoire de Margerie, fondatrice et vice-présidente du World Materials Forum et présidente de Rondol Industrie, une entreprise qui fabrique des machines-outils à l'échelle micro.