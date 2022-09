L'engagement éthique face à "une crise totale : environnementale, économique et géopolitique"

information fournie par France 24 • 14/09/2022 à 11:46

Devant l’urgence de la transition environnementale et sociétale, de plus en plus de sociétés s’orientent vers un engagement éthique. Le cabinet Consors intelligence est la première société d'intelligence économique à adopter le statut de société à mission. Son but n'est pas seulement d'engranger des bénéfices, mais aussi de remplir des objectifs sociaux et environnementaux. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit ses deux dirigeants fondateurs, Bertrand Charles et Fabien Hospital.