information fournie par France 24 • 02/11/2021 à 16:11

Le rapport Sauvé a mis en lumière les problématiques de pédocriminalité dans l'Eglise française : 216.000 personnes de plus de 18 ans ont fait l'objet de violences ou d'agressions sexuelles pendant leur minorité de la part de clercs (prêtres ou diacres) ou de religieux et religieuses depuis 1950. Anne Soupa, présidente du Comité de la Jupe et théologienne, était l'invitée de France 24.