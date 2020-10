France 24 • 23/10/2020 à 17:36

C'est l'élément le plus abondant sur Terre : l'hydrogène. Pourrait-il alimenter des avions de ligne sans émissions de Co2 d'ici 2035 ? C'est la promesse faite par Airbus alors que le secteur de l'aviation est confronté à une crise sans précédent depuis la pandémie de Covid-19 et les appels à une relance verte. Mais l'hydrogène est un produit gourmand en énergie et volumineux à stocker. Est-ce donc une promesse viable ?