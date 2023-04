information fournie par France 24 • 11/04/2023 à 14:39

Selon l'OMS, un Ivoirien sur 100 est touché, et pourtant, l'autisme reste un sujet tabou dans le pays, les personnes atteintes étant souvent stigmatisées. Le traiter coûte cher, les structures nationales sont mal adaptées et les médecins mal formés. A Bouaké, l'hôpital de la ville et une ONG se sont donnés une mission : rendre les soins accessibles aux plus isolés.